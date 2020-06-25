Якутск, , 05:32 — REGNUM Ситуация, сложившаяся вокруг дочерней компании знаменитой «Алросы», обрастает новыми подробностями. Почему ликвидация ПАО «Алроса-Нюрба» стала причиной взаимного непонимания головной компании и некоторых акционеров, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

«Алроса», по данным журнала Forbes от мая 2020 года, это «лидер алмазодобывающей отрасли мира». Группа «Алроса» — это не только добыча алмазов в Якутии, в нее входят также компании, зарегистрированные в Индии, Анголе, США, Бельгии, Израиле, Гонконге, ОАЭ. Поначалу казалось, что действия «Алросы» по поводу дочерней «Алросы-Нюрба» пройдут совершенно рутинно, ведь речь шла не более чем о ликвидации в связи с оптимизацией управления.

Ну, казалось бы, чего беспокоиться акционерам, если управляющая компания «делает им лучше». Но все-таки для миноритарного акционера Андрея Бибикова решение «Алросы» стало поводом для подачи иска. Бибиков потребовал признать решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Алроса-Нюрба» недействительным. Позже подоспели и другие несогласные, ставя вопрос о 35 млрд руб. компенсации их убытков. Сумма серьезная, особенно на фоне падающих в цене акций головной «Алросы». С чем же подошли те, кто желает изменить решение по «Алросе-Нюрба» к 2 июля, когда должно состояться рассмотрение их крупных претензий?

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Алмазные месторождения стали яблоком раздора: с «Алросы» требуют 35 млрд».