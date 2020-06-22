Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону в эксплуатацию принят первый многоквартирный дом с привлечением эскроу-счетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Объект на улице Городовикова в микрорайоне Красный Аксай (неподалёку от набережной реки Дон) был возведён в короткие сроки — за 12 месяцев. При его строительстве было заключено 487 эскроу-счетов.

Застройщик отметил, что поблизости будет высажен фруктовый сад. В шаговой доступности находятся социальные объекты, прогулочная аллея.