Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону по решению суда запрещено строительство гостиницы на месте кинотеатра «Россия», закрытого в 1990-х года. Городской департамент имущественно-земельных отношений оспорил смену назначения земельного участка под объектом культурного наследия.

«В соответствии с решением апелляционной инстанции донское управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии должно будет вернуть участку в парке им. Горького (ул. Пушкинская, 52) прежний вид разрешенного использования», — пишет издание «Город N».

ИА REGNUM отмечает, что кинотеатр «Россия», расположенный у входа в ростовский парк имени Горького, принял первых зрителей в 1959 году. В 1990-х годах объект перестал функционировать. В 2007 году было принято решение о капитальном ремонте кинотеатра, объект был обнесён забором, однако впоследствии аварийное здание пришлось снести. Предполагалось, что на месте будет возведён культурно-развлекательный комплекс.