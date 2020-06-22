Москва, , 16:52 — REGNUM Будет ли расти частное богатство жителей РФ в будущем, зависит в числе прочего от итогов выборов президента США, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Будет ли расти этот показатель, зависит от следующих этапов либеральных реформ, — сказал Делягин. — Я думаю, что в 2020 году он снизился в силу падения рынков, цен на нефть и так далее. Но так как люди — это новая нефть, то соответственно будет расти и дальше. Кроме того, надо учитывать глобальные катаклизмы. У нас в ноябре выборы в США, по итогам которых доллар может обесцениться на треть по отношению к основным валютам. А у нас все взрослые люди сидят в долларах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги исследования, проведённого экспертами консалтинговой компании Boston Consulting Group, показало, что жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Элиты РФ обогатились на унижении и ограблении людей – Михаил Делягин