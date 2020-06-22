Москва, 22 июня 2020, 16:52 — REGNUM Будет ли расти частное богатство жителей РФ в будущем, зависит в числе прочего от итогов выборов президента США, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги исследования, проведённого экспертами консалтинговой компании Boston Consulting Group, показало, что жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
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