Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Город Шахты Ростовской области избавится от долгостроев. Сдать два многоквартирных дома планируется до конца июля 2020 года, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Обманутые дольщики создали жилищно-строительные кооперативы и получили поддержку из средств региональной казны. На долгострои было направлено в общей сложности 155,5 млн рублей.

Работы на проблемных объектах находятся в завершающей стадии. Трёхэтажный дом на улице Достоевского и пятиэтажный дом на улице Хомякова также получат благоустроенную прилегающую территорию и детские площадки.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростовской области намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца 2021 года. На эти цели будет направлено 2,3 млрд рублей.

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