Москва, 22 июня 2020, 16:38 — REGNUM В РФ с 2005 года разграбляют социальный капитал, монетизируя человеческие жизни, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным кoнсалтинговой компании Boston Consulting Group, в 1999 году совокупное богатство жителей России составляло только $0,1 трлн, в 2014 году — уже $0,9 трлн. При этом в 2014 — 2019 годах рост совокупного состояния замедлился и составлял 11,7% в год.
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