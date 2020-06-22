Москва, , 16:38 — REGNUM В РФ с 2005 года разграбляют социальный капитал, монетизируя человеческие жизни, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.

«Когда идёт разграбление чего бы то ни было и элита богатеет, а люди беднеют, этот показатель считает именно элиту, — сказал Делягин. — То есть на месте российского государства я бы эти данные глушил всеми силами как возбуждающие классовую ненависть. Они показывают, насколько обогатилась элита страны на ограблении и унижении людей. Если в 1990-е годы грабили железо, то с 2005 года грабят социальный капитал. Не материальный, который уже освоили, а именно социальный. То есть по сути дела монетизируют человеческие жизни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным кoнсалтинговой компании Boston Consulting Group, в 1999 году совокупное богатство жителей России составляло только $0,1 трлн, в 2014 году — уже $0,9 трлн. При этом в 2014 — 2019 годах рост совокупного состояния замедлился и составлял 11,7% в год.

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