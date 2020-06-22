Москва, , 16:32 — REGNUM Одна из причин того, что частное богатство жителей России за 20 лет выросло в 16 раз, связана с тем, что и в России, и в мире сильно выросли фондовые рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующую новость.

«Эти цифры правдоподобны. Имеются в виду именно частные состояния, причём в рыночной легализованной форме. То есть это не те деньги, которые у людей в карманах. То есть это имущество, которое, во-первых, зарегистрировано, а во-вторых, оценено. Это депозиты, акции и другие ценные бумаги, — сказал Делягин. — Огромная часть богатств в конце 1990-х существовала в полностью нелегальной форме. Её легализовали по итогам разграбления СССР. Во-вторых, фондовый рынок вырос очень здорово. И мировой, и российский».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги исследования, проведённого кoнсалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG), показало, что жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.

Читайте развитие сюжета: Элиты РФ обогатились на унижении и ограблении людей – Михаил Делягин