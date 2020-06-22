Москва, 22 июня 2020, 16:32 — REGNUM Одна из причин того, что частное богатство жителей России за 20 лет выросло в 16 раз, связана с тем, что и в России, и в мире сильно выросли фондовые рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня рассказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующую новость.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги исследования, проведённого кoнсалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG), показало, что жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
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