Москва, , 16:26 — REGNUM Завтра, 23 июня, пройдет отчет главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о деятельности регулятора в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.

Депутаты комитета Госдумы по финрынку намерены предложить председателю Центрального банка поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки до конца 2021 года.

Годовой отчет ЦБ был представлен в нижнюю палату парламента в мае. По итогам 2019 года ЦБ получил убыток в размере 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчета. Объем активов ЦБ РФ по итогам года достиг 40,5 трлн рублей, что на 2,9% больше, чем в 2018 году. При этом величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте за 2019 год выросла на 85,1 млрд долларов.

Объем операций по картам «Мир» в 2019 году увеличился более чем в 1,6 раза и составил 17,5 трлн рублей. При этом количество таких операций выросло в 1,7 раза, до 9,2 трлн.