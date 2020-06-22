Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюмени демонтированы четыре киоска по продаже кофе и других напитков. Об этом сообщает МКУ «Управление градостроительного планирования».

Демонтаж кофе-точек в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

А именно, киоски были снесены на набережной «Сити-Кофе», и возле Тюменского технопарка «Руссиано», Black Coffee и Coffee house.

Причина сноса — самовольное занятие земельных участков, заявляют в управлении. По вопросу возврата владельцы кофе-киосков в течение трёх месяцев со дня их демонтажа и перемещения на место хранения могут обратиться в департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.