Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области снизился объём произовдства скота и птицы на убой. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, передаёт ИА REGNUM 22 июня.

Так, в период с января по май 2020 года объём производства скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 12,5%. При этом за истекший период увеличилось производство молока — на 0,2%, и яиц — на 1,9%.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в начале 2020 года стало известно о сокращении поголовья свиней, коз и овец. Донские животноводы отдают предпочтение крупному рогатому скоту.

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