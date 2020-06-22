Москва, , 16:08 — REGNUM Данные Минэкономразвития РФ, согласно которым темпы падения ВВП РФ в мае 2020 года составили 10,9% в годовом выражении, очень похожи на правду, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Важно понимать, что ВВП — это консервативный показатель, который очень трудоёмко считать, — сказал он. — Поэтому при любом расчёте ВВП бывают погрешности. Поэтому если посмотреть на США, экономическая статистика которых одна из лучших в мире, то там обычно публикуются три значения ВВП — предварительная, официальная, а спустя какое-то время пересмотренная. Причём когда экономика развивается плавно, эти погрешности незначительно искажают картину. Но сейчас ситуация не такая. Плюс делаем поправку на то, что это наша статистика. Но, судя по косвенным признакам, эта цифра похожа на правду. Цифры получились менее страшные, чем казалось ранее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства экономического развития, валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2020 года уменьшился на 10,9% в годовом выражении.