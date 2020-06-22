Грозный, , 16:01 — REGNUM Свыше 40 тыс. жителей Чечни стали безработными в период действия в регионе режима всеобщей самоизоляции. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Рамзан Кадыров и заверил, что берет ситуацию под особый контроль.

С 22 июня в Чечне перестал действовать режим самоизоляции, также снято ограничение на передвижение внутри региона. Медучреждения, в деятельность которых на фоне пандемии коронавируса были внесены коррективы, вернутся к обычному режиму работы. При этом в субъекте сохраняется запрет на массовые мероприятия.

«Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев сообщил, что <…> за время режима самоизоляции увеличилось количество безработных на более 40 тыс. человек. Я взял ситуацию на рынке под особый контроль», — написал Кадыров.

По данным федерального оперативного штаба, по данным на 10:30 22 июня в Чечне зарегистрировано 1619 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике 1153 пациента с COVID-19, 20 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

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