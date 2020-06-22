Москва, , 15:56 — REGNUM Цены эталонных сортов нефти 21 июня продолжают умеренный рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В частности, цена Brent дорожает на 0,5%, данный сорт торгуется чуть ниже $42 за баррель, а цена WTI прибавляет 0,46%, но пока ещё не вышла на важную отметку в $40 за баррель.

По сообщениям СМИ, Нигерия сегодня представила в мониторинговый комитет ОПЕК+ прогнозы выполнения плана по сокращению добычи нефти.

Однако оценки Международного энергетического агентства и его прогнозы о том, что товарные нефтяные запасы в мире на данный момент избыточны, немного нивелируют оптимизм трейдеров.

Цене Brent нужно удержаться выше $42 за баррель, чтобы перейти в более высокий коридор в $43−44 за баррель. Сегодня прогноз по цене Brent ожидается в диапазоне $42−43 за баррель», — считает эксперт.

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