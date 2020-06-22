Москва, , 15:50 — REGNUM Рубль слегка отступает 21 июня днем. Инвесторы очень внимательно наблюдают за поведением нефти и рисковых активов и явно не хотят тратить силы впустую на «тонком» рынке без новостей, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США стоит 69,45 руб. и может оставаться в пределах 69,35−70,00 руб. Евровалюта торгуется около 77,85 руб. и способна пробить 78,00 руб., если сложатся условия.

В остальном ничего нового. Для России эта рабочая неделя, укороченная за счет выходного 24 июня. Мир продолжает бороться с коронавирусом и опасаться второй волны пандемии, на что есть веские основания.

Глобальный спрос на сырье сохраняется низким. А ЦБ РФ сделал все, что мог, и теперь взял паузу со ставкой как минимум до сентября.

Все козыри на руках у инвесторов, все долгожданные события уже учтены в котировках — самое время для консолидации», — считает эксперт.

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