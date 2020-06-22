Джакарта, , 16:26 — REGNUM Южнокорейская сеть ресторанов быстрого питания Lotteria уйдет с рынка Индонезии из-за коронавируса. Об сообщается KBS со ссылкой на представителей дочерней компании Lotteria Indonesia.

По их словам, 29 июня компания Lotteria закроет 16 ресторанов быстрого питания и одну кофейню Angel-in-us, расположенных по всей Джакарте.

Отметим, что южнокорейская компания вышла на индонезийский рынок в октябре 2011 года и в последствии открыла по всей стране 35 точек (с учетом кофеен Angel-in-us).

Однако по истечении девяти лет руководство компании приняло решение уйти с рынка после сокращения числа точек и вялых продаж.