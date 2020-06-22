Москва, , 15:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Документ определяет правовые основы и требования к функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также ювелирных изделий.

Соглашение охватывает не только единые правила обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, но и позволит странам ЕАЭС взаимно признавать пробирные клейма, что обеспечит свободное обращение в союзе ювелирных изделий и снизит трансакционные издержки для бизнеса.