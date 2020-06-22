Москва, , 15:39 — REGNUM АЗС вынуждены повышать стоимость розничной продажи бензина, хотя и не хотят этого. Об этом 22 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

«Розничный сегмент сильно пострадал от падения объема выручки. На пике (спада продаж из-за режима самоизоляции — прим. ИА REGNUM) потребление топлива сокращалось в два раза», — отметил Хестанов.

При этом издержки АЗС в период самоизоляции всё равно оставались достаточно существенными. Компаниям приходилось платить за аренду, охрану, электропотребление и другие услуги.

«Постоянные издержки остались, выручка упала и им приходится повышать цену. АЗС рады были бы не повышать стоимость топлива, но ситуация тяжёлая. Думаю, у нас будет целая череда банкротств в этом секторе, не все выживут. Я просто уверен, что многие не переживут», — отметил Хестанов.