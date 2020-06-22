Подгорица, , 15:27 — REGNUM Аэропорт Тивата в Черногории 21 июня вновь открылся для коммерческого авиасообщения. Самолет Montenegro Airlines вылетел в Ганновер и обратным рейсом привез в Черногорию около 70 пассажиров.

Следующий коммерческий рейс из аэропорта Тивата ожидается 23 и 30 июня в и из Дюссельдорфа авиакомпанией Eurowings.

С начала мая до 21 июня аэропорт принял около 300 пассажиров на самолетах аваиции общего назначения, то есть на частных небольших самолетах. Частными самолетами часто летом 2020 года на отдых прилетают граждане России из Москвы или из Белграда. Черногорские власти разрешили въезд на частных самолетах и яхтах без карантина из тех стран, где эпидемситуация не соответствует критериям страны.