Киев, , 15:35 — REGNUM К 2023 году украинская компания НАК «Нафтогаз» может провести первичное размещение акций на бирже (IPO — Initial Public Offering), заявил глава компании Андрей Коболев 22 июня в интервью Liga.net.

«Мне нужно подготовить компанию к IPO до завершения своего контракта. Думаю, что это реально сделать за три года, если между «Нафтогазом» и правительством будет грамотное сотрудничество. Выставляем всю группу — или на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка», — рассказал он.

Коболев отметил, что «Нафтогаз» станет самой дорогой госкомпанией Украины, особенно, если продавать её большим пакетом, а не малыми частями.

По словам главы «Нафтогаза», американский финансист Джордж Сорос не заинтересован вкладывать деньги в украинскую энергетику.

«С Соросом мы виделись как в США, так и на Украине. На Украину в последний раз он приезжал в 2016 году. Но мы никогда не обсуждали вложения денег в нашу отрасль. Вряд ли человек, который пожертвовал десятки миллиардов, захочет вкладывать свои деньги в украинскую энергетику», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обвинил Коболева в организации масштабной коррупционной схемы на сумму $1,5 млрд.

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