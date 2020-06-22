Киев, 22 июня 2020, 15:35 — REGNUM К 2023 году украинская компания НАК «Нафтогаз» может провести первичное размещение акций на бирже (IPO — Initial Public Offering), заявил глава компании Андрей Коболев 22 июня в интервью Liga.net.
Коболев отметил, что «Нафтогаз» станет самой дорогой госкомпанией Украины, особенно, если продавать её большим пакетом, а не малыми частями.
По словам главы «Нафтогаза», американский финансист Джордж Сорос не заинтересован вкладывать деньги в украинскую энергетику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обвинил Коболева в организации масштабной коррупционной схемы на сумму $1,5 млрд.
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