Москва, , 15:13 — REGNUM Если вторая волна коронавируса будет столь же сильна, как и первая, то её негативные последствия для России будут меньше, чем во время первой волны, так как в первом случае имел место экономический шок и активная игра спекулянтов, которые воспользовались паникой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«Новый обвал нефтяных цен возможен, если мы попадём во вторую волну эпидемии и если она будет столь же сурова, как и первая. Естественно, это повлечёт за собой сокращение объёмов производства, транспортной активности, и цена может упасть так же сильно, как и этой весной, — сказал экономист. — Сделки ОПЕК, которые нацелены на то, чтобы ограничить падение цен на нефть, с этой задачей справляются. Однако, не позволяя цене на нефть снизиться, соглашение ОПЕК сокращает объём добычи. То есть одно дело — цена 40 долларов за баррель до пандемии, и другое — 40 долларов после пандемии. Объём производства будет разный, а значит, и объём доходов от внешней торговли будет сокращаться. Сокращение доходов от внешней торговли, естественно, сокращает приток долларов и евро в российскую экономику и дополнительно девальвирует рубль».

Иными словами, как пояснил Комолов, соглашение ОПЕК спасает экономику от острого кризиса, но при этом возлагает дополнительные издержки на население, которое покупает импортные товары.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов заявил, что дальнейшее существование российской экономики как сырьевой несовместимо с жизнью страны.

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