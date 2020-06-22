Москва, 22 июня 2020, 15:13 — REGNUM Если вторая волна коронавируса будет столь же сильна, как и первая, то её негативные последствия для России будут меньше, чем во время первой волны, так как в первом случае имел место экономический шок и активная игра спекулянтов, которые воспользовались паникой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
Иными словами, как пояснил Комолов, соглашение ОПЕК спасает экономику от острого кризиса, но при этом возлагает дополнительные издержки на население, которое покупает импортные товары.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Крупнов заявил, что дальнейшее существование российской экономики как сырьевой несовместимо с жизнью страны.
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