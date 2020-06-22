Москва, , 15:14 — REGNUM Рост оптовой стоимости бензина в России связан сразу с несколькими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, в цене бензина в России доля нефти малая. Большая часть стоимости топлива приходится на налоги, акцизы, затраты на перевозку. Поэтому любые колебания нефтяных цен в России на стоимость бензина влияют слабо.

«Почему такая политика — отдельная песня. В этом сезоне топливо в оптовом сегменте дорожает, потому что заводы приходится останавливать на профилактику в период тёплой погоды. Также цены растут из-за того, что были введены карантинные ограничения. Те, кто планируют производство бензина, переоценили сокращение спроса. И они сократили производство сильнее, чем упал спрос. Они думали, что будет «ужас-ужас-ужас», а оказался просто «ужас». Но даже если завод остановлен, он все равно требует затрат. И когда спрос сократился, издержки пришлось перераспределять на меньшее количество товаров», — сказал Хестанов.

При этом экономист подчеркнул, что данная тематика касается исключительно роста оптовых цен топлива. В розничной же продаже ситуация отлична от озвученной.

Читайте ранее в этом сюжете: На бирже в Петербурге цена тонны АИ-95 установила рекорд