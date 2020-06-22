Москва, , 15:07 — REGNUM Бывший владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров признан банкротом. Такое решение вынес девятый арбитражный апелляционный суд.

Как следует из постановления, размещенного на сайте суда, заявление компании Persit Services Inc. о банкротстве Мазурова признано обоснованным.

Cуд ввел процедуру реализации имущества бизнесмена сроком на шесть месяцев, а также включил в его реестр кредиторов долг перед компанией в размере 2 млрд 83,8 млн рублей.

Напомним, в июле 2019 года Мазуров был арестован по заявлению главы «Сбербанка» Германа Грефа. Против Мазурова возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

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