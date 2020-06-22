Киев, , 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Число иностранных компаний, пользующихся украинскими хранилищами, выросло почти в восемь раз — с семи в 2019 года до 54 в 2020 году.

«У нас самые низкие цены на хранение газа в Европе и очень привлекательные транспортные тарифы», — рассказал генеральный директор «Укртрансгаза» Сергей Алексеенко.

В пресс-службе отметили, что европейские хранилища газа оказались заполнены на 77%, хотя в это время они обычно заполнены на 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал очередную порцию компромата на бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, парламентарий заявил, что компания «Нафтогаз» и её американские кураторы украли у граждан Украины около $1,5 млрд через завышенные тарифы на газ.

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