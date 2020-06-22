Москва, , 15:05 — REGNUM В мае 2020 года реализация подержанных автомобилей на авторынке Москвы упала на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего в столице за последний весенний месяц 2020 года было продано свыше 12 тыс. автомобилей с пробегом.

В рейтинге самых популярных машин на вторичном авторынке Москвы по итогам мая 2020 года лидируют премиальные немецкие модели Mercedes-Benz и BMW. За отчетный период в столице было продано 953 подержанные машины Mercedes-Benz и 921 экземпляр BMW.

Замыкает тройку лидеров российская марка Lada (909 ед.). Четвертое и пятое места заняли подержанные машины южнокорейской марки KIA (790 ед.) и японской Toyota (750 ед.).

Напомним, по данным американского издания CarGurus, самым лучшим кроссовером на вторичном авторынке является Kia Sorento уходящего поколения. В России данная модель называется Kia Sorento Prime.

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