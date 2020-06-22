Москва, , 14:53 — REGNUM Заявление Агентства по страхованию взносов об аресте имущества 12 бывших руководителей банка «Югры» и пяти компаний удовлетворил Арбитражный суд Москвы, сообщили 22 июня на сайте суда.

Согласно решению суда, принятом 19 июня, меры обеспечения приняты в рамках двух исков на сумму 38,6 млрд рублей и 39,1 млрд рублей, а общая сумма — 77,7 млрд рублей. В суде отметили, что уточненное заявление агентства поступило 5 июня.

Согласно материалам, ответчиками являются бывший совладелец банка Алексей Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и бывший президент Алексей Нефедов. Арест наложен до вступления в силу судебных актов о возмещении ответчиками убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества бывших руководителей банка «Югра» на сумму 5,6 млрд рублей.

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