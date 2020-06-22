Сеул, , 14:50 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении четырех недель подряд. Об сообщается KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 24,3 воны (~$0,02), до 1329,9 вон (~$1,09) за литр.

Известно, что из-за пандемии коронавируса и падения мировых цен на черное золото в Южной Корее фиксировали снижение цен на топливо с января текущего года. Однако с четвертой недели мая рост цен возобновился.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1303,1 вон (~$1,07), а самые высокие — в Сеуле (1400 вон, ~$1,15).