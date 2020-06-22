Киев, , 14:49 — REGNUM Госкомпания «Укрзализныця» (обеспечивает функционирование железной дороги на Украине) пребывает в преддефолтном состоянии, и ей необходима системная реформа.

Об этом идет речь в материале издания «РБК-Украина», обнародованном сегодня, 22 июня.

Издание напоминает, что начиная с 2006 г. было принято множество документов, предписывающих реформировать «Укрзализныцю», и даже нынешний президент Владимир Зеленский уже поручил подготовить новый план реформирования структуры. С сентября 2019 гг. в Верховной раде лежит без движения законопроект «О железнодорожном транспорте», принятие которого даст старт системной реформе, но принимать его правящее большинство не торопится.

«Причина в том, что нереформированная «Укрзализныця» невыгодна государству, но может быть выгодна министерским чиновникам. Сейчас управление денежными потоками остается подконтрольным, непрозрачным и открытым для злоупотреблений. О коррупции на «Укрзализныце» говорили и предыдущий премьер Алексей Гончарук, и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, но дальше намерений бороться с коррупцией дело не продвинулось», — подчеркивается в материале.

Авторы делают вывод, что предприятие отстало в своем развитии на несколько десятилетий, а два месяца карантина поставили «Укрзализныцю» в преддефолтное состояние.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, чистая прибыль «Укрзализныци» за 2019 год составила 3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% — до 90,4 млрд грн. Наибольшая доля в структуре дохода от реализации продукции — это доходы от перевозок грузов и пассажиров, в 2019 г. они составили 82,4 млрд грн, или 91% от общей суммы.