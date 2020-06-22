Москва, 22 июня 2020, 14:35 — REGNUM Сценарий министра энергетики РФ Александра Новака, согласно которому мировой спрос на нефтепродукты восстановится в течение двух-трёх лет, реализуется, если не будет второй волны коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя соответствующий прогноз министра.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил корреспонденту ИА REGNUM, что ВВП России всё меньше и меньше зависит от цен на энергоносители.