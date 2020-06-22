Москва, , 14:35 — REGNUM Сценарий министра энергетики РФ Александра Новака, согласно которому мировой спрос на нефтепродукты восстановится в течение двух-трёх лет, реализуется, если не будет второй волны коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя соответствующий прогноз министра.

«Мы столько слышали за последние годы прогнозов, о которых забывают на следующий день, после того как они произносятся. Слишком много обстоятельств, предсказать которые невозможно, — посетовал экономист. — Первое, что надо понять, это будет ли вторая волна пандемии. И именно она определит динамику спроса на энергоресурсы. Если она возникнет и если опять государства начнут закрывать границы, ограничивать движение транспорта, в первую очередь воздушного, который является ключевым потребителем нефти среди большинства отраслей современной экономики, то мы получим падение спроса на нефть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил корреспонденту ИА REGNUM, что ВВП России всё меньше и меньше зависит от цен на энергоносители.