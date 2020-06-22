Сеул, , 14:32 — REGNUM Первую партию экстракта чая и чаги — древесного паразитического гриба, имеющего лечебные свойства, поставил производитель из России для розничной продажи в самых крупных универмагах Сеула. Об этом 22 июня сообщает официальный сайт Минпромторга России.

Также уточняется, что чага для поставок в Южную Корею собирается в экологически чистых районах российского Крайнего Севера, а ее экстракт и чай относится к премиум-группе товаров.

При этом известно, что соглашение о поставках данного продукта из России в Южную Корею было заключено в мае текущего года, а первые 10 000 банок были отправлены южнокорейской стороне в середине июня.

Напомним, чага — это древесный гриб-паразит по научном называющийся трутовиком, обладающий лечебными свойствами и чаще всего встречающийся на березах.