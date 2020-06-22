Москва, , 14:23 — REGNUM Расовые волнения, которые сотрясают в настоящее время США, это проявление хода избирательной кампании, цель которой — не допустить переизбрания президента Америки Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом 22 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Общество американское сошло с ума. Идёт избирательная кампания, цель которой — не допустить переизбрания Трамп. Но те, кто это запустил, технологи Демократической партии, считают, что 4 ноября, когда они якобы победят, по их сигналу всё прекратится. Но они выпустили джинна из бутылки», — сказал Малькевич.

«Абсурда выше крыше, — заметил в свою очередь депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). — Кто освободил рабов? Линкольн. А он кем был? Республиканцем. А вот как раз демократы ставили памятники конфедератам по всей стране».

Напомним, как сообщалось ранее власти Бостона (США) рассматривают петицию о сносе памятника президенту США Аврааму Линкольну.