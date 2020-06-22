Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Безработица в Швеции продолжает расти и в настоящее время составляет 8,9%. Об этом 22 июня со ссылкой на данные Государственной службы занятости Швеции сообщило агентство SVT Nyheter.

По информации ведомства, в период с 15 по 21 июня 15 753 человека в стране зарегистрировались для поиска работы, что на 5 999 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на прошлой неделе количество безработных в Швеции составило 462 526 человек.

Особо остро вопрос поиска работы стоит среди молодежи, так как 69 794 человек от общего количества являются лицами в возрасте от 18 до 24 лет. Согласно прогнозу Государственной службы занятости Швеции, безработица среди молодежи достигнет 13% в этом году и чуть более 15% в 2021 году.