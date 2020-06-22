Киев, , 13:52 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев допускает возможность отмены анбандлинга (разделения) компании, реализованного в прошлом году, и заявляет, что главным выгодополучателем такого развития событий будет российский Газпром.

Об этом он заявил в комментарии украинского изданию «Лига», материал опубликован сегодня, 22 июня.

Издание напоминает, что ранее несколько десятков народных депутатов Рады обратились в Конституционный суд с требованием отменить анбандлинг «Нафтогаза», и спрашивает, как могут развиваться события.

«После этого, скорее всего, секретариат энергетического сообщества ЕС скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от Газпрома с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — заявил Коболев.

По его словам, бенефициаром этого процесса с большой вероятностью мог бы оказаться именно Газпром.» С Газпромом мы работает по принципу «качай или плати». На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть в их восприятии, они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для Газпрома очень позитивным», — уточнил топ-менеджер.

ИА REGNUM напоминает, что для заключения нового транзитного контракта с Россией по европейским правилам во второй половине 2019 года «Нафтогаз» осуществил анбандлинг компании, выделив в отдельную структуру оператора ГТС Украины. Ряд депутатов Рады считает, что эта процедура состоялась в нарушением норм законодательства.