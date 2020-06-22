Москва, , 13:47 — REGNUM Газпром планирует запустить «Северный поток — 2» в конце 2020-го — начале 2021 года. Об этом в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

«Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го — начале 2021-го года», — сказал Демченко.

По его словам, компания несколько ограничена в предоставлении подобной информации о «Северном потоке — 2» в силу стороннего давления.