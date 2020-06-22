Джакарта, , 13:40 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати упомянула усилия правительства по борьбе с последствиями эпидемии с помощью программы экономического стимулирования, которая достигла 695,2 трлн рупий ($49,3 млрд), что эквивалентно 4,2% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, сообщает Antara.

Общий бюджет для борьбы с COVID-19 695 трлн рупий, включает, в частности, расходы на здравоохранение (87,55 трлн рупий), социальную защиту (203,9 трлн рупий), помощь бизнесу (120,61 трлн рупий).

«Все страны осуществляют программы стимулирования, чтобы помочь своей экономике», — отметила Сри Мульяни Индравати.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве планирования национального развития Индонезии объявили, что пандемия может привести к росту числа бедных в стране.

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