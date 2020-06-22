Ижевск, , 13:38 — REGNUM В Удмуртии при осмотре территории лесного участка Воткинского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки 113 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ущерб от данных действий оценивается в 4 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай с начала года возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконной рубки деревьев. 16 дел направлено в суд. Общий ущерб от действий чёрных лесорубов составил более 2 млн рублей.

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