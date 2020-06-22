Веллингтон, , 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Новая Зеландия не является и не будет безопасной гаванью для незаконных доходов, полученных от преступлений в других частях света», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это самая крупная заморозка активов в истории полиции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали в Греции по запросу США в 2017 году. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, однако Винник совершение преступления отрицает. В январе 2020 года его экстрадировали во Францию.

По словам российского омбудсмена Татьяна Москальковой, права Винника нуждаются в защите.

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