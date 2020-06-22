Саратов, , 13:19 — REGNUM На территории Саратовской области введут специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Соответствующий закон подписан губернатором Валерием Радаевым и вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Под уплату этого налога попадают фрилансеры, разработчики сайтов, фотографы, дизайнеры, операторы, экскурсоводы, сантехники, отделочники, репетиторы, продавцы собственных товаров, парикмахеры, косметологи и другие.

Самозанятые граждане смогут получать федеральные и региональные меры поддержки, в том числе и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В минтруда и соцзащиты области пояснили, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог». Налоговая ставка с доходов от работы с физлицами составит 4%, с юрлицами — 6%. Каждому зарегистрированному «самозанятому» будет предложен налоговый бонус в размере 10 тысяч рублей, который можно потратить на уплату налога.

Принятые меры как на федеральном, так и региональном уровне направлены на поддержку более 32 тыс. субъектов бизнеса, в которых занято свыше 120 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о распространении эксперимента с самозанятыми на регионы. Предлагается передать регионам право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учетом востребованности такого налогового режима у жителей региона.

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