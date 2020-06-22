Чебоксары, 22 июня 2020, 13:10 — REGNUM В Чувашии необходимо доукомплектовать пожарные части ещё 96 штатными единицами — по 48 пожарных и диспетчеров. На это потребуется ежегодно по 34 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 июня, заявил глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров, представляя стратегию развития ведомства на 2020−2024 годы.
В настоящее время в республике действуют один территориальный и 13 местных пожарной-спасательных гарнизонов, в которых дислоцированы 199 подразделений пожарной охраны общей численностью 1936 человек.
По словам главного спасателя республики, среднесписочная численность сотрудников пожарных частей составляет 20 человек, на суточные дежурства в пожарных частях республики заступают всего один начальник караула, один пожарный и два водителя.
Глава ведомства также сообщил, что в настоящее время средняя зарплата сотрудников противопожарных служб в Чувашии составляет 22,5 тыс. рублей.
Напомним, в феврале 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил об увеличении на 5 тыс. рублей заработной платы сотрудникам служб пожарной охраны и поисково-спасательных служб ГКЧС Чувашии.