Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Спустя неделю после возобновления туризма в Грузии спрос на гидов остался на нулевом уровне, и эта ситуация продолжится, пока не появятся иностранные туристы. Об этом 22 июня рассказал агентству Report гид Карло Ониани.

После того, как в Грузии стала снижаться скорость распространения коронавируса, власти страны с 15 июня разрешили возобновить внутренний туризм.

«Независимо от того, насколько активным окажется внутренний туризм, это никак на нас не отразится, так как местные жители особо не пользуются услугами гидов», — рассказал гид. Он выразил надежду, что с 1 июля, когда границы Грузии откроются для иностранных туристов, и ситуация изменится.

Ониани отметил, что со стороны государства гиды пока не получили никакой поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинское правительство сообщало, что первой страной, туристы которой смогут посетить Грузию, будет Израиль. Но потом стало известно, что переговоры об этом отложили до августа.

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