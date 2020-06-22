Москва, , 12:55 — REGNUM Информация о санитарно-эпидемиологических требованиях для салонов красоты нередко не доходили до владельцев, а в некоторых регионах в рамках данных требований и вовсе допустили перегибы. Об этом заявил заместитель председателя подмосковного отделения «Партии Роста», учредитель сети салонов красоты «Свифт» Александр Пашков.

«Главная проблема не в том, что они жёсткие, а в том, что их никто не довел до потребителя, ничего не объяснил. Если бы не общие чаты, многим бы вообще было не понятно: как, когда и на каких условиях открываться», — сказал Пашков.

Он рассказал о дополнительных санитарных правилах от Министерства сельского хозяйства Московской области для салонов красоты региона: «Там, на мой взгляд, там есть некие перегибы. К примеру, если почитать документы, станет понятно, что парикмахер должен быть одет чуть ли не в противочумный костюм, как доктор, работающий с заболевшими коронавирусом».

Пашков посчитал такое требование со стороны властей «излишним», поскольку парикмахер мало чем отличается от сотрудника магазина или кондуктора в транспорте. Также, по его словам, салоны обязали в ежедневном режиме делать фото страниц журналов измерения температуры, а также журналов с таблицей норм утилизации перчаток и масок, а потом письмами отправлять их в министерство.

По его словам, если в салонах посчитали нужным вводить требование на ношение защитных костюмов, масок и прочего, то нужно предоставлять субсидии на покрытие этих издержек.