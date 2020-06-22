Берлин, , 12:43 — REGNUM Немецкий авиаконцерн Lufthansa покинул фондовый индекс Dax, в котором находился 32 года. Крупнейшая в Европе авиакомпания будет присутствовать только в индексе MDax, сообщает 22 июня телерадиокомпания Deutsche Welle.

Фондовый рынок Dax объединяет 30 самых крупных и ликвидных компаний ФРГ. В индексе MDax представлены средние предприятия. Вместо Lufthansa в Dax будет присутствовать берлинская компания недвижимости Deutsche Wohnen, которая является второй по величине в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий перевозчик сильно пострадал от связанного с пандемией экономического кризиса. Почти прекратились пассажирские перевозки, обвалился курс акций компании. Через Фонд стабилизации экономики (WSF) для авиакомпании выделят помощь в размере €9 млрд.

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