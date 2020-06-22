Москва, , 12:39 — REGNUM Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в России за 15−19 июня выросла на 22 копейки, до 46,28 рубля по сравнению с предыдущей неделей, сообщает 22 июня исследовательская компания Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 17 копеек, до 42,98 рубля. Литр дизельного топлива вырос в цене на 7 копеек, до 48,04 рубля. Среди российский регионов быстрее всего ценник на бензина АИ-92 растет в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 июня выросла на шесть копеек и составила 44,92 рубля. Литр дизельного топлива за этот период подорожал на три копейки до 47,74 рубля.

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