Улан-Удэ, , 12:38 — REGNUM В Бурятии цены на строительные материалы за месяц выросли до 8%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства республики, подорожали цемент, теплоизоляционные и кровельные материалы и так далее.

Так, цены на цемент выросли на 6,2%, на отделочные материалы — на 7%, на двери — 8%. Отмечается при этом, что рост цен связан с сезонным изменением.

«А вот цена на кирпич, к примеру, напротив, стала меньше на 2,5% за счет сезонных скидок. Строительный раствор подешевел на целых 10% за счет отсутствия в его составе противоморозной добавки», — отметили в минстрое.

Цены на бетон, плиты перекрытия и некоторые другие материалы остались без изменения.

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