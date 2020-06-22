Москва, , 12:38 — REGNUM Для владельцев салонов красоты государственная поддержка в условиях пандемии коронавируса оказалась несущественной. Об этом заявил заместитель председателя подмосковного отделения «Партии Роста», учредитель сети салонов красоты «Свифт» Александр Пашков.

«Какая бы не была помощь от государства, она несущественная и самое главное, чем можно было бы нас поддержать, это, конечно, дать возможность работать. Сегодня мы открыты, сотрудники и клиенты довольны, экономические процессы немного сдвинулись», — сказал Пашков.

По его словам, суммы в 12 130 рублей, что составляет МРОТ, были получены, однако «погоду они не сделали», а в Москве и Подмосковье и вовсе на такую сумму «выжить невозможно».

Пашков подчеркнул, что предприниматели благодарны государству за такую помощь, но она носит больше моральный характер, нежели реальный

Он отметил, что, несмотря на все сложности, в индустрии максимально сохранили сотрудников, а с арендодателями помещений договорились либо об отсрочке платежей, либо о скидке в 50%.