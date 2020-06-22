Москва, , 12:37 — REGNUM Предприятия малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей экономики выделено 23 млрд рублей на субсидии для сохранения рабочих мест. Об этом 22 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он заявил, что правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из списка пострадавших отраслей, сумевших сохранить 90% своих работников.

«На субсидии для них мы ранее уже направляли из резервного фонда правительства более 81 млрд рублей, сегодня выделим еще свыше 23 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что увеличение суммы необходимо из-за того, что расширяется перечень пострадавших отраслей экономики.