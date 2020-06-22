Ашхабад, , 12:34 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству увеличить производство цемента в стране на два миллиона тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Для этого Бердымухамедов разрешил министерству промышленности и строительного производства, которое возглавляет его сын Сердар Бердымухамедов, заключить с частными фирмами контракты на проектирование и строительство вторых очередей Лебапского и Бахерденского цементных заводов.

В результате увеличения производственных мощностей каждое из этих предприятий сможет ежегодно выпускать на миллион тонн цемента больше.

Туркменский лидер приказал начать строительные работы на цементных заводах не уже в июле 2020 года, а завершить и сдать в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года.