Ашхабад, , 12:33 — REGNUM Туркменское правительство обсуждает с представителями Всемирного банка возможность присоединения Туркмении к проекту «Ведение бизнеса» («Doing business») для увеличения потока внешних инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства. Туркменскую сторону на переговорах представило руководство министерства финансов и экономики, министерства иностранных дел и союза промышленников и предпринимателей. Туркменские чиновники рассказали представителям Всемирного банка о реализуемых в стране реформах, направленных на развитие негосударственного сектора экономики, о реформировании здравоохранения, транспортной сферы и банковского сектора.

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