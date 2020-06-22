Душанбе, , 12:27 — REGNUM За пять месяцев 2020 года Таджикистан экспортировал в соседние страны электроэнергии на сумму 15 млн 832 тыс. долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (более 26,3 млн долл.) меньше на 39,9%.

При этом информация об объёмах поставок электричества в Афганистан и Узбекистан пока не уточняется.

Отмечается, что в 2019 году в указанные страны Таджикистан поставил электроэнергии на общую сумму более 91,3 млн долл.: Афганистан — 1 млрд 458,2 млн кВт•ч электроэнергии на сумму 60,6 млн долл., Узбекистан — 1 млрд 425,1 млн кВт•ч электроэнергии на 28,5 млн долл.

В государственном энергетическом холдинге страны отметили, что в 2020 году планируется увеличение поставок электричества в Афганистан почти на 30 млн кВт•ч.