Чита, , 12:25 — REGNUM Маньчжурская зона беспошлинной торговли между Россией и Китаем возобновила работу, сообщили на официальном сайте муниципалитета Маньчжурии.

Зона беспошлинной торговли была закрыта из-за сложной эпидемиологической ситуации в Забайкальском крае. Открытие состоялось 18 июня. В первый же день объем торгового оборота составил 500 тыс. юаней (4,9 млн рублей).

На территории торговой зоны необходимо выполнять санитарные требования: носить маски и соблюдать безопасное расстояние. Всем посетителям на входе измеряют температуру.