Пекин, , 12:14 — REGNUM Американская компания Buick представила кроссовер Envision S для Китая. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Отмечается, что новинка построена на архитектуре E2, которая используется в Cadillac XT4.

Пока американская компания не раскрывает никакой информации о технической составляющей автомобиля, но судя по сведениям патентного бюро Китая, колёсная база у Envision S будет больше на 29 мм, чем у актуального Envision без литеры «S». Она составит 2779 мм. Кузов же нового автомобиля станет короче на 24 мм (4662 мм).

Также пока не сообщается, какой будет мотор у Envision S, но известно, что автомобиль для авторынка США обзаведется турбированным мотором рабочим объёмом два литра, который будет сочетаться с 9-скоростным «автоматом».

Напомним, стоимость базовой комплектации актуального Envision в Китае равна 189,9 тыс. юаней (около 1,9 млн рублей).

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